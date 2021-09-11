Возбуждено уголовное дело после взрыва газа в жилом доме под Ельцом

Дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено после гибели двух человек из-за взрыва газа в жилом доме под Ельцом в Липецкой области. Об этом сообщили в СК по региону.

Напомним, в ночь на 11 сентября в поселке Солидарность Елецкого района произошло частичное обрушение стены 16-квартирного дома по улице Школьная. Сообщение о взрыве бытового газа поступила спасателям в 0.52 мск.

Под завалами нашли тела ребенка и женщины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя областных экстренных служб. По предварительной информации, пострадали шесть человек. Здание 1970 года постройки не является аварийным.

Ранее в подмосковном Ногинске 8 сентября прогремел взрыв. По предварительным данным, инцидент случился из-за утечки газа.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что взрыв газа в Ногинске убил инструктора Центра подготовки космонавтов. Взяли на себя удар второй и третий этажи, частично обрушился и четвертый. Поврежденными оказались 24 квартиры.