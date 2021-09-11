Петербург в субботу оказался в теплом секторе циклона

В субботу, 11 сентября, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода.

Подробности рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. По его словам, на синоптическую ситуацию повлияют прохождение атмосферного фронта, а затем тёплый сектор североатлантического циклона. Сегодня ожидаются небольшие дожди, а температурный фон будет находиться на уровне 1-2 градуса выше климатической нормы.

Температура воздуха днем составит +18…+20 градусов, в Ленобласти столбики термометров покажут +16…+21 градус. Ветер восточного направления подует со скостью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 759 мм рт. ст., что около нормы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что рабочая неделя начнется в Петербурге с теплой погоды. Как сообщили в пресс-службе ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в ночь на понедельник столбики термометров опустятся до +11…+13 градусов, днем потеплеет до +20…+22.