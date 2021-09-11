Пострадавшие от взрыва под Ельцом находятся в состоянии средней тяжести

Пострадавшие от взрыва под Ельцом находятся в состоянии средней тяжести
Произошло частичное обрушение стены 16-квартирного дома. Фото: Администрация Липецкой области

Состояние жителей дома в поселке Солидарность Елецкого района Липецкой области, пострадавших при взрыве оценивается как средней тяжести.

Как пишет ТАСС со ссылкой на региональные власти, жизни людей ничего не угрожает. Состояние 9-летней девочки также оценивается как средней тяжести.

В ночь на 11 сентября в поселке Солидарность Елецкого района произошло частичное обрушение стены 16-квартирного дома по улице Школьная. Сообщение о взрыве бытового газа поступила спасателям в 0.52 мск.

Под завалами нашли тела ребенка и женщины. По предварительной информации, пострадали шесть человек. Здание 1970 года постройки не является аварийным.

Ранее в подмосковном Ногинске 8 сентября прогремел взрыв. По предварительным данным, инцидент случился из-за утечки газа.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что взрыв газа в Ногинске убил инструктора Центра подготовки космонавтов. Взяли на себя удар второй и третий этажи, частично обрушился и четвертый. Поврежденными оказались 24 квартиры.

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