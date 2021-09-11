Город спит: пробки в Петербурге составили один балл

Дороги Петербурга в воскресенье утром почти свободны от пробок. На улицах города почти нет «красных» участков.
Видимо, жители Северной столицы отсыпаются после рабочей недели. Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты» на утро, пробки оцениваются в один балл. Ситуация изменится после 10 часов — пробки составят два балла, а после 13 часов — 4 балла.
Утром на дорогах Петербурга три ДТП.
Сейчас небольшие пробки есть в центре города в районе Московского и Балтийского вокзала и на набережной Обводного канала.
Кроме того, затор наблюдается на севере Петербург, на проспектах Испытателей и Тихорецком.
На юге Петербурга пробка скопилась на Московском шоссе и Дунайском проспекте.
На КАД образовалась пробка за Большим Обуховским мостом.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с 16 по 25 августа ограничат движение по улице Маршала Говорова.