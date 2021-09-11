В Ленобласти задержали мужчину, который сбил пенсионера

В Ленобласти задержали мужчину, который сбил пенсионера
Возбуждено уголовное дело. Фото: Pixabay

В Приозерском районе сотрудниками полиции задержали мужчину, который сбил пенсионера и скрылся с места происшествия.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в период с 8 по 9 сентября на 7 км автодороги «Саперное – Джатиево – Мельниково» водитель на неустановленном автомобиле вне зоны пешеходного перехода сбил мужчину 1959 года рождения, проживающего в пос. Ромашки и с места ДТП скрылся.

В результате произошедшего пенсионер скончался на месте происшествия.

Подозреваемого задержали на въезде в ДНП «Ромашкинские усадьбы». Им оказался мужчина 1963 года рождения. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели вырезали водителя из машины после встречи с деревом на Руставели.

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