Полиция задержала поджигателя дома в Киришском районе

В Киришском районе Ленобласти сотрудники полиции задержали поджигателя.

Как сообщили в ГУ МВД по городу и региону, в полицию 8 сентября обратилась женщина с сообщением о том, что горит дом на улице Заводская в поселке Будогощь. Входе выезда было установлено, что дом загорелся в результате поджога мужчиной 1991 года рождения, неработающим. Он является жильцом этого дома.

Его доставили в полицию, где в отношении него был составлен протокол.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества из хулиганских побуждений путем поджога).

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