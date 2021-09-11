Названа возможная причина взрыва газа под Ельцом

Одной из версий взрыва газа в поселке Солидарность Елецкого района Липецкой области, где погибли три человека, может быть неисправность газового оборудования.

Об этом сообщила старший помощник прокурора области Татьяна Ткачева, пишет РИА Новости.

Возбуждено дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В ночь на 11 сентября в поселке Солидарность Елецкого района произошло частичное обрушение стены 16-квартирного дома по улице Школьная. Сообщение о взрыве бытового газа поступила спасателям в 0.52 мск. Погибли три человека.

Под завалами нашли тела ребенка, женщины и мужчины. По предварительной информации, пострадали шесть человек. Здание 1970 года постройки не является аварийным.

Ранее в подмосковном Ногинске 8 сентября прогремел взрыв. По предварительным данным, инцидент случился из-за утечки газа.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что взрыв газа в Ногинске убил инструктора Центра подготовки космонавтов. Взяли на себя удар второй и третий этажи, частично обрушился и четвертый. Поврежденными оказались 24 квартиры.