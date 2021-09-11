В Ленобласти еще 179 человек заболели коронавирусом

В Ленобласти еще 179 человек заболели коронавирусом
В определенных случаях коронавирус может протекать более 12 недель. Фото: pixabay

В Ленинградской области за последние сутки зафиксирован 179 случая заболевания коронавирусом. Об этом сегодня, 11 сентября, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 65 156 случаев ковида. При этом выздоровели 50 311 пациентов.

По суточному приросту заболеваемости среди российских регионов Санкт-Петербург находится на втором месте — 1629 случаев. По суточному приросту лидирует Москва — 1940 случаев. На третьем месте Московская область — 645.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач развенчал мифы о вакцинации против COVID-19.

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