Под Ельцом обнаружили мужчину, которого искали на месте взрыва

Мужчина, которого искали спасатели на месте взрыва газа в доме в поселке Солидарность Елецкого района Липецкой области, оказался жив.

Во время трагедии он был на работе, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

Ранее велись поиски мужчины 1955 года рождения, который жид в одной из квартир дома.

В ночь на 11 сентября в поселке Солидарность Елецкого района произошло частичное обрушение стены 16-квартирного дома по улице Школьная. Сообщение о взрыве бытового газа поступила спасателям в 0.52 мск. Погибли три человека.

Под завалами нашли тела ребенка, женщины и мужчины. По предварительной информации, пострадали шесть человек. Здание 1970 года постройки не является аварийным.

Ранее в подмосковном Ногинске 8 сентября прогремел взрыв. По предварительным данным, инцидент случился из-за утечки газа.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что взрыв газа в Ногинске убил инструктора Центра подготовки космонавтов. Взяли на себя удар второй и третий этажи, частично обрушился и четвертый. Поврежденными оказались 24 квартиры.