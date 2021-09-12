Врач рассказала, каким тестам на коронавирус можно верить

Врач рассказала, каким тестам на коронавирус можно верить
Точность таких тестов равна 99%. Фото: unsplash
Два популярных метода диагностики ковида — ПЦР и LAMP-тестирование. Самый распространенный из них — ОТ-ПЦР. Всемирная организация здравоохранения считает ПЦР-тесты «золотым стандартом» для обнаружения вируса. Об этом заявила замдиректора ГК МЕДСИ по лабораторной диагностике Ольга Калачева.
Метод ОТ-ПЦР подходит для больших лабораторий и требует наличия опытных работников, отмечает врач. Существуют и тест-системы в виде картриджей, способных проводить ОТ-ПЦР за 45 минут. К их минусам относят высокую цену и малую производительность. Об этом сообщает «Прайм».
Точность таких тестов равна 99%. Чаще всего неправильный результат связан с несоблюдением технологии проведения теста и с неправильно взятым мазком, отмечает Калачева.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что экспертам нужно пропагандировать прививку от ковида среди россиян, а не предсказывать новые вспышки заболевания вирусом. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
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