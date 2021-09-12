Врач рассказала, каким тестам на коронавирус можно верить

Два популярных метода диагностики ковида — ПЦР и LAMP-тестирование. Самый распространенный из них — ОТ-ПЦР. Всемирная организация здравоохранения считает ПЦР-тесты «золотым стандартом» для обнаружения вируса. Об этом заявила замдиректора ГК МЕДСИ по лабораторной диагностике Ольга Калачева.

Метод ОТ-ПЦР подходит для больших лабораторий и требует наличия опытных работников, отмечает врач. Существуют и тест-системы в виде картриджей, способных проводить ОТ-ПЦР за 45 минут. К их минусам относят высокую цену и малую производительность. Об этом сообщает «Прайм».

Точность таких тестов равна 99%. Чаще всего неправильный результат связан с несоблюдением технологии проведения теста и с неправильно взятым мазком, отмечает Калачева.