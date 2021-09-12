Юрист Соловьев предупредил о рисках договора дарения квартиры для пенсионеров

Юрист Соловьев предупредил о рисках договора дарения квартиры для пенсионеров
Пожилой человек рискует оказаться на улице. Фото: pixabay.com

Договор дарения лишает человека всех прав на дом. Для пенсионера это очень опасно, заявил юрист Иван Соловьев.

Родня, которая уговорила пенсионера дарственную, может вести себя доброжелательно, но со временем их намерения могут поменяться. Пожилой человек рискует оказаться на улице. Об этом сообщает «Прайм».

Нужно точно понимать, что, подписывая документ дарения, человек больше не имеет на нее никаких прав, отмечает эксперт. Он советует выбрать обычное завещание. Это самый верный способ обезопасить себя от разочарований, обращает внимание Соловьев.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Правительство России напомнило об условиях выхода жителей Крайнего Севера на пенсию раньше срока. Периоды работы в районах Крайнего Севера, во время которых сотрудники проходили обучение, будут учитывать при назначении досрочной страховой пенсии.

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