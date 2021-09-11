Правительство уточнило условия выхода на пенсию для жителей Крайнего Севера

Правительство уточнило условия выхода на пенсию для жителей Крайнего Севера
До этого к северному стажу не относили периоды профобучения и дополнительного  образования. Фото: https://pixabay.com
Правительство России напомнило об условиях выхода жителей Крайнего Севера на пенсию раньше срока.
Периоды работы в районах Крайнего Севера, во время которых сотрудники проходили обучение, будут учитывать при назначении досрочной страховой пенсии. Документ об этом подписал глава кабмина Михаил Мишустин. Об этом сообщается на сайте правительства.
Он обращает внимание на то, что жители Крайнего Севера могут выйти на пенсию на пять лет раньше. До этого к северному стажу не относили периоды профобучения и дополнительного образования.
Периоды обучения считаются тогда, когда за жителем Крайнего Севера сохранялось рабочее место, средняя зарплата, а работодатель продолжал уплату страховых взносов.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Приозерском районе сотрудниками полиции задержали мужчину, который сбил пенсионера и скрылся с места происшествия.
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