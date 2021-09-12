Пожилой петербурженке вместо вентиляции очистили кошелек

Полиция Калининского района по горячим следам задержала двух женщин, ограбивших 79-летнюю пенсионерку

Обратившаяся к правоохранителям пенсионерка рассказала, что 9 сентября в ее квартиру на Ключевой улице, 9 пришли две незнакомки под предлогом прочистки вентиляции. После их ухода она обнаружила пропажу 15 тыс. рублей из кошелька.

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, по факту кражи возбудили уголовное дело. По видеозаписи с камер видеонаблюдения удалось установить внешность мошенниц.

На следующий день стражи порядка задержали 30-летнюю безработную женщину и ее 28-летнюю подельницу, которая также нигде не работает, при этом ранее судима за аналогичные преступления.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мужчина с ножом ограбил офис микрозаймов на 4 тысячи на Одоевского.