Петербурженка оставила грудничка в машине и ушла за покупками на полтора часа

Петербурженка оставила малыша в машине, а сама отправилась по делам. Фото: Baltpoto/Андрей Пронин

Петербурженка оставила малыша в машине, а сама отправилась по делам. Фото: Baltpoto/Андрей Пронин

В Невском районе Петербурга прохожие заметили в припаркованном авто ребенка. Оставленный в одиночестве малыш плакал в запертой машине пока мама ушла за покупками.

Черный «Лексус» без номеров с грудничком внутри заметили у многофункционального физкультурно-досугового центра (МФДЦ) на Народной. Возможно, женщина собиралась отлучиться лишь на минутку, но в итоге шопинг растянулся на полтора часа. Ее начали искать неравнодушные прохожие.

Как сообщил «Мегаполис», малыш находился за тонированными стеклами на заднем сидении авто, его никто бы не заметил, если бы из транспорта не раздался жалобный плач. В машине были приоткрыты заднее стекло и люк на крыше, через которые люди пытались успокоить малютку. Но в результате в «Лексусе» завизжала потревоженная сигнализация.

«Потом приехал наряд полиции, а горе-мамочка откликнулась по зову мужчины в «Детском мире» и вышла», — рассказал очевидец.

Сотрудники полиции взяли контактные данные у автоледи и других участников стихийной группы спасения, после чего все разошлись.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что кто-то оставил на улице Бутлерова коляску с ребенком и ушел.