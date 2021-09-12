Стало известно, когда россияне смогут снять маски

Масочный режим, скорее всего, продлится до Нового года. Такое предположение выразил академик РАН Вадим Покровский.
По его словам, таким образом можно снизить риск передачи болезни, в том числе новых штаммов. Пока что следует соблюдать масочный режим и уже привычные меры предосторожности.
Эпидемиолог отметил в беседе с радио Sputnik, что масочный режим в России может быть смягчен, когда будет высокий уровень коллективного иммунитета к вирусу и его циркуляция сохранится на небольшом уровне.
Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач предупредил о новом психическом расстройстве при коронавирусе.