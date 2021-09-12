Стало известно, когда россияне смогут снять маски

Стало известно, когда россияне смогут снять маски
В Петербурге продолжает действовать масочный режим. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Масочный режим, скорее всего, продлится до Нового года. Такое предположение выразил академик РАН Вадим Покровский.

По его словам, таким образом можно снизить риск передачи болезни, в том числе новых штаммов. Пока что следует соблюдать масочный режим и уже привычные меры предосторожности.

Эпидемиолог отметил в беседе с радио Sputnik, что масочный режим в России может быть смягчен, когда будет высокий уровень коллективного иммунитета к вирусу и его циркуляция сохранится на небольшом уровне.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач предупредил о новом психическом расстройстве при коронавирусе.

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