Глава СК заинтересовался инцидентом с привязанным к стулу в больнице сиротой

Глава СК заинтересовался инцидентом с привязанным к стулу в больнице сиротой
Пользователи соцсетей надеются, что мальчику найдут семью. Фото: Pixabay

Мальчика-сироту привязали к стулу колготками.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался инцидентом, который произошел в петербургской больнице. Там маленького мальчика-сироту привязали к стулу колготками. Об этом сегодня, 12 сентября, сообщили в пресс-службе ведомства.

Кадры с учреждения попали в сеть 11 сентября. На безобразие обратила внимание петербурженка, которая пришла навестить своего ребенка. Она увидела маленького мальчика, привязанного к стулу колготками. Выяснилось, что у малыша нет родителей и его держат привязанным целыми сутками.

Сотрудники правоохранительных органов занимаются выяснением обстоятельств инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Лосево легковушка, пытавшаяся притормозить перед «зеброй», оказалась на крыше.

Александр Бастрыкин новости СПб сирота СК РФ


 

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