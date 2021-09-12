Глава СК заинтересовался инцидентом с привязанным к стулу в больнице сиротой

Мальчика-сироту привязали к стулу колготками.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался инцидентом, который произошел в петербургской больнице. Там маленького мальчика-сироту привязали к стулу колготками. Об этом сегодня, 12 сентября, сообщили в пресс-службе ведомства.

Кадры с учреждения попали в сеть 11 сентября. На безобразие обратила внимание петербурженка, которая пришла навестить своего ребенка. Она увидела маленького мальчика, привязанного к стулу колготками. Выяснилось, что у малыша нет родителей и его держат привязанным целыми сутками.

Сотрудники правоохранительных органов занимаются выяснением обстоятельств инцидента.

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