Труд педагогов в пяти регионах оплатят в рамках эксперимента

Труд педагогов в пяти регионах оплатят в рамках эксперимента
Апробация пройдет в детских садах, школах и организации дополнительного образования. Фото: Baltphoto/ Николай Овсянников

В пяти регионах России по распоряжению властей страны пройдет эксперимент, связанный с реформой оплаты труда педагогов. В ходе апробации выяснят, от чего будет зависеть оклад и составят список дополнительных выплат.

На данный момент в разных регионах за одни и те же обязанности учителя получают зарплату, которая может отличаться в пять-шесть раз. В эксперименте участвуют: Нижегородская, Белгородская, Ярославская, Сахалинская области и Мордовия. Об этом сообщает «Коммерсант».

Апробация пройдет в детских садах, школах и организации дополнительного образования. Пилотный проект рассчитан на год и начнется в мае 2022 года.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на сегодня в регионе нет ни одной школы или детского садика, которые бы полностью ушли на карантин из-за коронавируса. Ситуация с коронавирусом в образовательных учреждениях Ленобласти остается под контролем.

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