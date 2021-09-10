Детсады и школы в Ленобласти работают в штатном режиме

На сегодня в регионе нет ни одной школы или детского садика, которые бы полностью ушли на карантин из-за коронавируса. Фото: pixabay.com

На сегодня в регионе нет ни одной школы или детского садика, которые бы полностью ушли на карантин из-за коронавируса. Фото: pixabay.com

Ситуация с коронавирусом в образовательных учреждениях Ленобласти остается под контролем.

На сегодня в регионе нет ни одной школы или детского садика, которые бы полностью ушли на карантин из-за коронавируса. Об этом сообщает Online47 со ссылкой на губернатора региона Александра Дрозденко. При этом нельзя забывать, что коронавирус еще никуда не ушел.

К 10 сентября из-за ковида на карантин ушли семь классов в семи школах (177 человек) и 16 отдельных групп в десяти детских садах (306 человек).

Коронавирус диагностирован у 38 сотрудников и 55 детей, а в детских садах – 67 сотрудников и 12 детей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Минпросвещения России заявило, что школы смогут самостоятельно решать, переходить ли им на удаленку. Все будет зависеть, конечно же, от эпидемиологической обстановки.