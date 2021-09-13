Роскачество опровергло факт мошенничества через Госуслуги

Некоторое время назад Сбербанк сообщал, что появился новый вид мошенничества, осуществляемый через сайт Госуслуг.

Пресс-служба Роскачества 13 сентября опровергает эту информацию.

Ранее заявлялось, что взломав аккаунт на Госуслугах, злоумышленники используют личные данные пользователей, чтобы взять кредиты на их имя.

Специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества объясняют, что дело не в сайте Госуслуг. Также организация несколько рекомендаций, которые помогут защититься от преступников.

Так, письма от интернет-портала приходят только с одного электронного адреса — no-reply@gosuslugi.ru. Если сообщение отправлено с неизвестного адреса — это должно насторожить.

Кроме этого, письмо от Госуслуг всегда повторяется и в личном кабинете на портале.

Помимо этого, следует внимательно проверять все те ссылки, по которым предлагается перейти. Так же, настоящая организация никогда не станет призывать оставить свой СНИЛС или банковские реквизиты.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Роскачестве объяснили, как понять, что бренд в Instagram подделка.