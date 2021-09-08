В Роскачестве объяснили, как понять, что бренд в Instagram подделка

Мошенники чаще всего не указывают обязательную информацию о себе. Фото: pixabay.com

Мошенники чаще всего не указывают обязательную информацию о себе. Фото: pixabay.com

Специалисты Роскачества отметили, что подделывать бренды одежды в Instagram стали гораздо чаще.

Об этом сообщает пресс-служба организации 8 сентября.

Целью мошенников чаще всего становятся аккаунты, у которых не менее 200 тыс. подписчиков. Злоумышленники делают свою страничку максимально похожей на оригинал, есть лишь одно отличие — цены нарушители ставят гораздо ниже.

Случается, что мошенники открывают настоящую охоту на жертв. Их они караулят в комментариях на странице оригинального бренда. Например, пострадавший задает в настоящем аккаунте вопрос, тогда злоумышленники начинают быстро отвечать человеку с поддельной страницы.

Если же товар уже доставили покупателю, то необходимо проверить его подлинность. Сделать это можно, если приглядеться к швам, фурнитуре, этикеткам, упаковке.

При покупке фальшивки, согласно закону, у покупателя есть все права, чтобы отказаться от товара и просить возврата денег. В этом случае лучше отправить письменную претензию.

Кроме этого, ненастоящий товар можно вернуть в течение семи дней или трех месяцев, если в момент доставки товара информацию о порядке и сроках возврата товара надлежащего качества не предоставили в письменном виде.

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