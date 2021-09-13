В Петербурге задержан охранник больницы, подозреваемый в убийстве управляющей сувенирной лавки

Петербургские оперативники задержали предполагаемого убийцу 51-летней сотрудницы сувенирного магазина. Её труп с десятками ножевых ранений нашли в кустах Торфяной дороги 10 сентября. О задержании подозреваемого пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти оповестила в воскресенье, 12 сентября.

Известно, что возможный преступник — 25-летний охранник, работающий в одном из медицинских учреждений города. Сотрудники уголовного розыска задержали его в собственной квартире на улице Уточкина в Приморском районе. Правоохранители считают, что 6 сентября между молодым человеком и управляющей сувенирной лавки произошел случайный конфликт на улице, в результате которого подозреваемый зарезал оппонентку. По факту убийства возбуждено уголовное дело.

«Задержанный передан в следственные органы для проведения процессуальных действий», — сообщают в главном управлении ГУ МВД по городу и области.

Напомним, что женщину искали несколько дней: к операции подключились добровольцы и волонтеры «Лизы Алерт». Отыскать труп удалось лишь два дня назад, 10 сентября. Тело петербурженки обнаружили неподалеку от её дома. Специалисты зафиксировали несколько десятков ножевых ранений в области груди, шеи и живота. Голову жертвы убийца обмотал курткой, а брюки спустил.

Выйти на предполагаемого преступника полицейским удалось, благодаря невнимательности молодого человека: он попал на записи камер видеонаблюдения.

Напомним, что недавно в Ижевске задержали 38-летнего мужчину, который открыл своей магазин в даркнете. На онлайн-площадке можно было анонимно заказать убийство человека. Владельца магазина и его подельников вычислили, расследуя дело о покушении на жизнь петербуржца.