В Ижевске киллер организовывал убийства за крипту через даркнет: он готовил покушение на петербуржца

В Ижевске задержали 38-летнего мужчину — через его площадку в даркнете можно было заказать убийство в любом уголке России. На него вышли, расследуя покушение на петербуржца и убийство супружеской пары во Владимирской области.

По информации пресс-службы отдела Следственного комитета, специализирующегося на интернет-преступлениях, задержали не только исполнителя «заказов», но и пособников. Последние собирали персональные данные жертв, информацию об их местонахождении и передавали эти сведения киллеру. Все причастные к организации убийств арестованы, им предъявлены обвинения по ст. 105 и ст. 222 УК РФ (убийство и незаконный оборот оружия).

Как выяснили правоохранители, организацию и подготовку преступления осуществляли через площадку-магазин в даркнете. Создатель страницы собирал анонимные заказы на «устранение» людей, также не раскрывая заказчику своего имени. Оплата производилась в криптовалюте или с помощью фиатных денежных средств через электронные кошельки, зарегистрированные на подставных лиц.

В квартире, где зарегистрирован владелец «магазина заказных убийств», а также в его конспиративной жилплощади провели обыски. Оперативники изъяли мобильники, компьютеры и другую технику, свыше тысячи сим-карт и более 500 банковских карт, а также внушительную сумму наличными.

На данный момент решается вопрос о предъявлении обвинения задержанному, — он находится в статусе подозреваемого, — и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователи проверяют возможную причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям.

Добавим, что сегодня, 10 сентября, в Гатчине задержали подозреваемого в убийстве 19-летнего военнослужащего, совершенном в 1995 году на Мастерской улице в Петербурге.