В офис Google в России пришли приставы

В офис Google в России пришли приставы
Российский суд не раз выписывал Google огромные штрафы за нарушения законов страны. Фото: пресс-служба ГУФССП России по Санкт-Петербургу

В российский офис компании Google пришли судебные приставы. В офисе была только одна сотрудница. Приставы хотели взыскать штрафы, выписанные организации.

Работница компании сразу же набрала адвокату. Он пояснил приставам, что на месте, куда они прибыли, находится офис ООО Google, а претензии суда касаются Google LLC, которая находится Штатах. Об этом сообщает Mash.

Российский суд не раз выписывал Google огромные штрафы за нарушения законов страны. Компания отказывалась удалять запрещенную информацию.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что модель Кристина Романова, бывшая участница «Холостяка», обратилась в петербургский суд с просьбой удалить 14 ссылок с Google и «Яндекс». На ресурсах, по мнению блогерши, размещены порочащие ее сведения. Романова надеется, что суд признает информацию недостоверной, удалит ссылки.

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