В Ленобласти еще 185 человек заразилось коронавирусом

В Ленобласти еще 185 человек заразилось коронавирусом
Ученые продолжают изучать коронавирус. Фото: Pixabay

В Ленинградской области за последние сутки зафиксирован 185 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сегодня, 13 сентября, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 65 705 случаев ковида. При этом выздоровели 51 055 пациентов, в том числе 88 за последние сутки. Кроме того, стало известно о трех летальных исходах, которые подтвердили за прошедший день. Общее количество жертв коронавируса в 47 регионе достигло 2 433.

По суточному приросту заболеваемости среди российских регионов Санкт-Петербург находится на втором месте — 839 случаев. Лидером стала Москва — 1 609 случая. На третьем месте Московская область — 796.

Ранее Gazeta.SPb.ru, что в ВОЗ рассказали, опасен ли японский штамм COVID-19.

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