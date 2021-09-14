В России коронавирусом заболели еще 17,8 тыс. человек

В России коронавирусом заболели еще 17,8 тыс. человек
В России ежедневно регистрируют новые случаи заболевания коронавирусом. Фото: Baltphoto

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 17 837 человек.

Об этом стало известно сегодня, 14 сентября. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, с начала пандемии в России зафиксировали 7 176 085 случаев коронавируса.

К летальному исходу за последние 24 часа болезнь привела в 781 случаях, за все время пандемии скончались 194 249 пациентов с коронавирусом. При этом за минувшие сутки в России полностью выздоровели 15 907 человек.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что глава петербургского Роспотребнадзора Наталья Башкетова предрекла рост инфекционной заболеваемости

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