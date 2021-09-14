Полиция задержала руферов, забравшихся на звезду МГУ

Многим и в голову не прийдет залезть на звезду Главного здания МГУ, находящуюся на высоте 240 метров. Кроме опасности очевидного «очень высоко», шпиль на сталинке усыпан разными антеннами и в целом у него довольно высокая мощность излучения.

Как сообщают РИА Новости 14 сентября, около 20 человек покорили эту вершину. Руферы миновали охрану и в День города, 11 сентября, забрались на звезду.

Однако внизу граждан уже дожидалась охрана и правоохранители. Молодых людей отправили в отдел полиции, где они написали объяснительные, после чего их отпустили по домам.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что росгвардейцы задержали молодых людей, забравшихся на крышу Эрмитажа в Петербурге.