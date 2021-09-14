На Финском заливе поднялся шторм: лучше держаться от воды подальше

В городе дует сильный ветер, разгоняющийся до 20 метров в секунду.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области сегодня, 14 сентября, довольно ветреная погода. Ветер разгоняется до 20 метров в секунду, так что горожанам стоит быть внимательнее и держаться подальше от хлипких конструкций.

Известно также, что Финский залив также разбушевался – высокие волны взмывают ввысь и норовят снести все на своем пути. Лучше бы туристам и любителям прогулок у воды сегодня остаться дома. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Напоминаем, что вода в Неве из-за сильного ветра уже поднялась на 12 сантиметров всего за один час. На данный момент она находится на уровне 134 сантиметра.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что штормовой ветер поднял воду в Неве до 130 сантиметров. При этом, в пресс-службе Комплекса защитных сооружений считают, что вода в Неве не достигнет критических значений. Поэтому закрывать дамбу пока не намереваются.