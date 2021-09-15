«Зенит» минимально проиграл «Челси» в стартовом матче Лиги чемпионов

«Зенит» минимально проиграл «Челси» в стартовом матче Лиги чемпионов
Этот счет продержался до 69-й минуты, когда счет в матче открыл спортсмен Ромелу Лукаку. Фото: Twitter ФК "Зенит"

Накануне британский «Челси» сыграл с петербургским «Зенитом». Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022 состоялся на арене «Стэмфорд Бридж» в столице Британии и завершился со счётом 1:0 в пользу лондонцев.

Первый тайм был без голов. То ли «Зенит» хорошо оборонялся, то ли «Челси» играл спустя рукава, но в первом тайме счет был по нулям. Этот счет продержался до 69-й минуты, когда счет в матче открыл спортсмен Ромелу Лукаку. Представитель «Челси» забил мяч головой. Об этом сообщает «Чемпионат».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургский СКА выиграл столичный «Спартак» всухую со счетом 2:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Игра состоялась на арене «Мегаспорт» в столице. На арене было более полутора тысяч зрителей.

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