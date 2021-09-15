«Кросс нации» ограничит движение трансопрта на Крестовском острове

Пробег «Кросс нации» ограничит движение на Крестовском острове 18 сентября с 11:00 и до 13:30.

Об этом сообщает комитет по транспорту 15 сентября.

Всероссийский день бега «Кросс нации» закроет движение транспорта по Бодрову переулку, Северной дороге от Бодрова переулка до Яхтенного моста, набережной Гребного канала, Теннисной аллее, Велосипедной аллее, Центральной аллее, Футбольной аллее, Южной дороге от Теннисной аллеи до стадиона «Газпром Арена». Проезд будет полностью прекращен.

Кроме этого, по указанным адресам с 0:00 17 сентября до 13:30 18 сентября будет запрещена остановка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что разводку Ладожского моста отменили в связи с непогодой. Разводку перенесли на другой день.