Ладожский мост не будут разводить из-за непогоды

Ладожский мост не будут разводить из-за непогоды
Ладожский мост. Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Разводку перенесли на 15 сентября.

В Ленинградской области сегодня, 14 сентября, не будут разводить Ладожский мост. Разводку перенесли на 15 сентября в связи с неблагополучными погодными условиями. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Новая разводка должна состояться в среду в период с 10:00 до 10:45. Этого времени будет как раз достаточно, чтобы успел пройти вниз по реке баржа-буксирного состава «Паллада» + «ОТ-2417» + «Блок 1 – 2СМЕ13» с максимальным высотным габаритом 20,4 метра.

Напоминаем, что Ладожский мост разводят только при скорости ветра не более 15 метров в секунду. Также важна температура воздуха – не выше плюс 25 градусов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Ладожском мосту нашли шов с деформацией: будет закрыта одна полоса.

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