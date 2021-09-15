В России Covid заразились еще 18,8 тыс. человек

Коронавирус подтвердился еще более чем у 18 тыс. россиян. Фото: pixabay.com

Коронавирус подтвердился еще более чем у 18 тыс. россиян. Фото: pixabay.com

В России продолжают ежедневно регистрировать новые случаи заболевших COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 18 841 человека.

Об этом стало известно сегодня, 15 сентября. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, с начала пандемии в России зафиксировали 7 194 926 случаев коронавируса.

К летальному исходу за последние 24 часа болезнь привела в 792 случаях, за все время пандемии скончались 195 041 пациент с коронавирусом. При этом за минувшие сутки в России полностью выздоровели 17 039 человек.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что по словам врача, новую волну COVID-19 могут усугубить сезонные болезни.