В Турции скончался ребенок из России: говорят, при странных обстоятельствах

Кажется, мальчик отравился во время отдыха. А, может, и нет.

В Турции умер четырехлетний мальчик из Москвы. В результате было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ о причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщили сегодня, 15 сентября в пресс-службе столичного Следственного комитета.

Известно, что мальчик вместе с родителями отдыхал в Анталье. 9 сентября ему стало плохо – у него были симптомы отравления. Ребенка пришлось госпитализировать, на следующий день скончался. Родственники не верят, что мальчик отравился и указывают на некие странные обстоятельства его гибели.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Турцию не пустят с однокомпонентной вакциной. Таким туристам нужно будет предоставлять результаты ПРЦ-теста.