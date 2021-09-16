В Монголии жертвами коронавируса стали два бобра

В Монголии жертвами коронавируса стали два бобра
Результаты лабораторных тестов показали, что причиной смерти стал ковид. Фото: pixabay

В Монголии зафиксированы первые случаи гибели животных от коронавируса.

Эксперт Главного управления ветеринарных служб страны Адиясурен Тувшинбаяр рассказал, что два бобра умерли в прошлом месяце в стране при загадочных обстоятельствах, сообщает агентство «Синьхуа».

По его словам, результаты лабораторных тестов показали, что причиной смерти стал ковид. Погибшие животные жили в центре разведения бобров при Управлении окружающей среды столицы государства Улан-Батора.

Кроме того, еще у семи бобров в этом центре тесты на коронавирус показали положительный результат. У них были зафиксированы симптомы «дельта»-штамма COVID-19, в том числе кашель, выделения из носа и глаз. К слову, заболевших бобров вылечили.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в журнале The Lancet появился материал с критикой массовой ревакцинации от ковида. Авторами стала международная группа ученых, среди них — сотрудники Всемирной организацией здравоохранения.

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