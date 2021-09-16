Ученые выяснили, какой орган человеческого тела больше всех страдает от COVID-19

Вакцинация от коронавируса в цирке на Фонтанке. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Вакцинация от коронавируса в цирке на Фонтанке. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Последствия коронавирусной инфекции для человечества еще предстоит оценить в полной мере. Однако уже сейчас ясно, что пандемия бесследно не пройдет ни для мира в целом, ни для отдельного человека.

Ученые установили, что болезнь, перенесенная даже в легкой форме, может приводить к весьма существенными осложнениям, связанным с работой внутренних органов.

В исследовании американских врачей приняли участие 89 тысяч человек, переболевших COVID-19, а также 1,6 миллиона человек, которые не подверглись воздействию коронавирусной инфекции. Об этом сообщает The New York Times.

Отмечается, что у здоровых взрослых людей 30-40 лет потеря функции почек составляет около одного процента в год. Серьезные инфекции могут привести к более сильному или даже необратимому урону для этого органа либо к хроническому заболеванию.

По словам одного из авторов исследования доктора Зияда Аль-Али (Ziyad Al-Aly), доцента медицины, директора Центра клинической эпидемиологии и руководителя Службы исследований и образования в больнице Системы здравоохранения Сент-Луиса по делам ветеранов, у 4757 человек, перенесших заболевание, произошла 30-процентная потеря функции почек в течение одного года.

«Это эквивалентно старению органа на 30 лет», — отметил он.

Пока американские ученые не могут достоверно назвать причину, почему почки оказываются самым «слабым звеном».

Однако связь между постковидным синдромом и заболеваниями именно этого органа была подтверждена данными многих наблюдений.

Постковидным синдромом, или длительным ковидом, медики называют состояние, когда у людей, переболевших коронавирусной инфекцией, неблагоприятные последствия болезни сохраняются в течение нескольких месяцев после завершения острой фазы.

Основные симптомы — слабость, одышка, головные и мышечные боли, когнитивные нарушения, расстройства желудочно-кишечного тракта.

Любопытная деталь — всплеск нарушений в работе почек пришелся на последнюю волну пандемии, связанную с вариантом дельта-коронавируса. И именно его вирусологи называют потенциально самым опасным и заразным штаммом инфекции.