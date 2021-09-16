Призер Олимпиады продал подаренную BMW на следующий день

Автомобиль продали за пять миллионов 100 тысяч рублей. Фото: Pixabay

Автомобиль продали за пять миллионов 100 тысяч рублей. Фото: Pixabay

Одина из машин BMW X3, подаренная российскому призеру летней Олимпиады 2020 в Японии была продана на следующий день.

Автомобиль продали за пять миллионов 100 тысяч рублей. Имя спортсмена, продавшего авто, не разглашается. Об этом сообщает издание Motor.ru

Напомним, российские призеры и чемпионы Олимпийских игр в в Токио получили в награду от от государства автомобили. Торжественное вручение состоялось 11 сентября. «Золотым» спортсменам подарили машины BMW X5, стоимость которых стартует от пяти миллионов 900 тысяч рублей. Серебряным и бронзовым призерам — BMW X3, цена таких автомобилей начинается от четырех миллионов рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что злоумышленники проникли в дом и ограбили олимпийскую чемпионку Рио-де-Жанейро и серебряную призерку Олимпийских игр в Токио по теннису Елену Веснину в Московской области.