Олимпийские медали украли у теннисистки Елены Весниной

Олимпийские медали украли у теннисистки Елены Весниной
Спортсменка Елена Веснина с мужем забыли включить сигнализацию. Фото: скрин https://www.instagram.com/vesnushka86/?hl=ru

Злоумышленники проникли в дом и ограбили олимпийскую чемпионку Рио-де-Жанейро и серебряную призерку Олимпийских игр в Токио по теннису Елену Веснину в Московской области.

Чемпионка одномоментно лишилась двух своих главных наград. Она отметила, что была с мужем на ужине, а когда вернулась домой не обнаружила свои медали и украшения. Сейф оказался взломанным. Об этом сообщает ТАСС.

Так, злоумышленники взломали дверь. Спортсменка с мужем забыли включить сигнализацию. Точный ущерб только начинают подсчитывать. Чемпионка обратилась к сотрудникам полиции.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что президент РФ Владимир Путин не исключил возможности проведения летних Олимпийских игр 2036 года в России, но при определенных условиях. Об этом он заявил 3 сентября на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

кража медали олимпийская чемпионка происшествие спорт


 

Новости партнеров
В Петербурге похоронили погибшего главу МЧС Евгения Зиничева
В Петербурге похоронили погибшего главу МЧС Евгения Зиничева
Что известно о погибшем главе МЧС РФ Евгении Зиничеве
Что известно о погибшем главе МЧС РФ Евгении Зиничеве
Самые главные эгоисты по знаку зодиака
Самые главные эгоисты по знаку зодиака
Вместе с главой МЧС Евгением Зиничевым погиб кинорежиссер Александр Мельник
Вместе с главой МЧС Евгением Зиничевым погиб кинорежиссер Александр Мельник
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В России за сутки ликвидировали 37 лесных пожаров
Дания первой в Европе отменила все коронавирусные ограничения
Олимпийские медали украли у теннисистки Елены Весниной
Три ракеты упали близ аэропорта Эрбиля на севере Ирака
Перечислены 12 продуктов, которые запрещается разогревать в микроволновке
На Сахалине ввели режим чрезвычайной ситуации
В Невском районе после капремонта открыли библиотеку им. Крупской
Художник из Петербурга создал Lego по мотивам «Поле чудес»