Олимпийские медали украли у теннисистки Елены Весниной

Злоумышленники проникли в дом и ограбили олимпийскую чемпионку Рио-де-Жанейро и серебряную призерку Олимпийских игр в Токио по теннису Елену Веснину в Московской области.

Чемпионка одномоментно лишилась двух своих главных наград. Она отметила, что была с мужем на ужине, а когда вернулась домой не обнаружила свои медали и украшения. Сейф оказался взломанным. Об этом сообщает ТАСС.

Так, злоумышленники взломали дверь. Спортсменка с мужем забыли включить сигнализацию. Точный ущерб только начинают подсчитывать. Чемпионка обратилась к сотрудникам полиции.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что президент РФ Владимир Путин не исключил возможности проведения летних Олимпийских игр 2036 года в России, но при определенных условиях. Об этом он заявил 3 сентября на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).