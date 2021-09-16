На развязке КАД с Мурино перекроют все съезды

Причиной станут производственные работы по ликвидации колейности.

На развязке КАД с автодорогой Петербург-Мотокса с 20 сентября по 3 октября собираются полностью перекрыть все съезды в связи с дорожными ремонтами. Об этом сегодня, 15 сентября, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Ремонтировать дорогу будут на 31-м километре дороги на транспортной развязке на пересечении с автомобильной дорогой Санкт-Петербург-Мотокса (Мурино). Съезды будут перекрывать поочередно.

«Сроки производства работ могут быть скорректированы с учётом погодных условий. Объезд перекрытых участков будет осуществляться по оставшимся свободными для движения съездам транспортной развязки, соседним развязкам на пересечении КАД с проспектом Культуры, Пискаревским проспектом, улично-дорожной сети города Санкт-Петербурга и Ленинградской области», — сообщили в пресс-службе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на развязке КАД с Ропшинским шоссе перекроют съезд.