Коронавирус подхватили уже более 227 млн человек в мире

Коронавирус подхватили уже более 227 млн человек в мире
Для успешной борьбы с коронавирусом необходимо прервать цепочку распространения болезни. Фото: pixabay.com

В мире ежедневно фиксируют новые случаи заражения COVID-19. Наличие данного вируса выявили уже у 227 млн 343 тыс. 479 человек.

По данным SCMP на вторник, 14 сентября, на всей планете от COVID-19 умерло 4 млн 675 тыс. 202 человека.

На первом месте по количеству зараженных инфекцией по-прежнему США, там коронавирус подхватили 42 млн 479 тыс. 780 человек, на втором месте Индия — 33 млн 347 тыс. 325, затем идет Бразилия 21 млн 34 тыс. 610 человека.

Россия занимает пятое место. В стране коронавирус подхватили 7 млн 214 тыс. 520 человек, умер 195 тыс. 835 пациентов.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Монголии жертвами коронавируса стали два бобра.

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