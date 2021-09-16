17 сентября открывается движение по «кольцу» в Мурино

Совсем скоро «Ленавтодор» откроет рабочее движение по «кольцу» в западной части Мурино.
Об этом сообщает пресс-служба администрации губернатора Ленинградской области 16 сентября.
Уже завтра, 17 сентября, в 10:00 запускается рабочее движение по круговому перекрестку, который был построен в составе новой развязки с КАД.
Его преимущество в том, что будет ускорено движение по всем четырём съездам.
После пуска развязки в прошлом году была решена проблема транспортной доступности западного Мурино.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на развязке КАД с Мурино перекроют все съезды. Причиной перекрытия с 20 сентября по 3 октября станут производственные работы по ликвидации колейности.