17 сентября открывается движение по «кольцу» в Мурино

17 сентября стартует рабочее движение по "кольцу" в Мурино. Фото: пресс-служба администрации губернатора Ленинградской области

17 сентября стартует рабочее движение по "кольцу" в Мурино. Фото: пресс-служба администрации губернатора Ленинградской области

Совсем скоро «Ленавтодор» откроет рабочее движение по «кольцу» в западной части Мурино.

Об этом сообщает пресс-служба администрации губернатора Ленинградской области 16 сентября.

Уже завтра, 17 сентября, в 10:00 запускается рабочее движение по круговому перекрестку, который был построен в составе новой развязки с КАД.

Его преимущество в том, что будет ускорено движение по всем четырём съездам.

После пуска развязки в прошлом году была решена проблема транспортной доступности западного Мурино.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на развязке КАД с Мурино перекроют все съезды. Причиной перекрытия с 20 сентября по 3 октября станут производственные работы по ликвидации колейности.