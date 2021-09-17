Поклонники не узнали вылечившуюся от ковида Фрейндлих

Актриса приняла участие в постановке «Волнение».

Актриса Алиса Фрейндлих впервые появилась на публике после долгого перерыва. Недавно она выздоровела от коронавируса и наконец полностью восстановилась. Звезда вышла на сцену, чтобы принять участие в спектакле «Волнение». Поклонников актриса покорила не только своим талантом, но и необычным внешним видом.

Фрейндлих предстала перед зрителем в светлом костюме и розовыми прядями на голове. Фанаты остались в восторге от увиденного – они считают, что актрисе удается быть «не по времени молодой».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Беглов наградил Алису Фрейндлих и Михаила Боярского. Также награды получили другие петербуржцы, проявившие себя в непростых ситуациях.