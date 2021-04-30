Беглов наградил Алису Фрейндлих и Михаила Боярского

Также награды получили другие петербуржцы, проявившие себя в непростых ситуациях.

В Санкт-Петербурге сегодня, 30 апреля, награждали государственными наградами РФ и поощрениями президента Владимира Путина. Ордена из рук губернатора Александра Беглов получили артистка Большого драматического театра им. Товстоногова Алиса Фрейндлих и артист Театра имени Ленсовета Михаил Боярский. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул 78».

Известно также, что награды получили и другие выдающиеся личности, которые проявили себя в непростых условиях. Это и пожарные, и учителя, а также врачи, сталкивавшиеся с различными проблемами во время пандемии коронавируса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге наградили директоров лучших управляющих компаний города. В 7 номинациях конкурса оценивались различные достижения жилкомсервисов: современный подход компаний к работе, эффективность, качество и масштабность изменений.