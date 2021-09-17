На улице Шаврова загорелась «Газель»

Утром 17 сентября в Приморском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступило в 07:28. На улице Шаврова у дома 12 загорелся автомобиль.

В автомобиле марки «Газель» выгорел моторный отсек, сообщили в ГУ МЧС по городу. Справиться с огнем удалось в 07:47 по московскому времени. Информации о пострадавших не поступало.

В ликвидации пожара участвовали одна единица техники и пять человек личного состава.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ночь на 12 сентября в Выборгском районе Ленобласти. Сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступило в 00:15 мск.