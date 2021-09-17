В Петербурге открылись 1940 избирательных участков

Председатель Горизбиркома Наталья Чечина и другие члены комиссии рассказали о старте голосования и начале работы избирательных участков в Петербурге.

Она отметила, что сегодня в городе открылись 1940 избирательных участков. По словам Чечиной, замечаний пока не поступало.

«109 участков в местах временного пребывания избирателей. Из них 44 это наши медицинские стационары, в том числе 11 участков созданы в красных зонах, где работают только медицинские работники. 7 участков на полярных станциях. 52 на судах, находящихся в плавании», — рассказала она на пресс-конференции Санкт-Петербургской избирательной комиссии.

Избирательные участки будут работать по 12 часов, с 8 утра до 20.00.

О своем желании присутствовать на избирательных участках в качеств в качестве наблюдателей заявили 6546 человек.

В России начались выборы в Государственную думу. Голосование на думских и иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.

В Петербурге также выберут депутатов Законодательного собрания.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что с 17 по 19 сентября 2021 года в Санкт-Петербурге состоятся выборы депутатов в Государственную думу и городское Законодательное собрание. Узнать, куда прикреплен избиратель, можно несколькими способами.