В Петербурге усилили маршруты, проходящие через ЖК «Цветной город»

Жители ЖК "Цветной город" будут быстрее добираться до нужного места. Фото: комитет по транспорту

Жители ЖК "Цветной город" будут быстрее добираться до нужного места. Фото: комитет по транспорту

На маршрут вышли автобусы большой вместимости.

В Санкт-Петербурге прислушались к жалобам жителей ЖК «Цветного города» и решили усилить маршруты, проходящие через жилой комплекс. Об этом сегодня, 17 сентября, сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.

Известно, что с этой пятницы на 124 маршруте на линию вышли автобусы большой вместимости, хотя раньше выходили автобусы средней вместимости. Теперь еще больше людей смогут без проблем добраться до ближайшей станции метро и в город.

С 20 сентября увеличат количество автобусов на маршруте № 61. Благодаря этому уменьшатся интервалы движения – общественный транспорт не придется ждать дольше 20 минут. Одновременно будет изменена его трасса – автобусы станут дополнительно заезжать в «Цветной город» при следовании из «Новой Охты» в сторону станции метро «Академическая».

Также будет усилен маршрут № 193. Интервалы на маршруте уменьшаться с 27 сентября.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Невский маршрут» перевез более 2,5 петербуржцев за месяц.