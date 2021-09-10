«Невский маршрут» перевез более 2,5 петербуржцев за месяц

Жителей и гостей города приглашают посмотреть на Петербург с воды. Фото: Baltphoto/ Рафаэль Карапетян

Жителей и гостей города приглашают посмотреть на Петербург с воды. Фото: Baltphoto/ Рафаэль Карапетян

За первый месяц работы «Невского маршрута» по воде было перевезено более 2,5 тыс. человек.

Большинство пассажиров предпочитало добираться водным транспортом к достопримечательностям города: самыми популярными остановками стали Кунсткамера и Адмиралтейство. Чаще всего местные жители пользовались таким видом прогулки в выходные и пятничные дни.

Директор СПб ГКУ «Агентство внешнего транспорта» Александра Бахмутская выразила надежду, что со временем маршрут станет более востребован у петербуржцев. И добавила, что пожелания горожан были учтены, однако «достигнутые показатели не в полной мере соответствуют ожиданиям» организаторов.

«Мы будем рады получить обратную связь от петербуржцев, чтобы по возможности улучшить «Невский маршрут» к следующему году», — заявили представители маршрута.

Свои предложения горожане могут оставлять на сайте СПб ГКУ «Агентство внешнего транспорта» (avt.spb.ru), группе в «Вконтакте» и на сайте ПМВТ.РФ.

Напомним, пилотный водный кольцевой «Невский маршрут» стартовал 7 августа 2021 года. Он вобрал в себя Адмиралтейство, Кунсткамеру, Летний сад, Мытнинскую, Арсенальную и Петровскую набережные. Каждый катер рассчитан на 30-50 человек. Начало работы – 11 часов дня, последний – в 19:00.

Все теплоходы оборудованы системой информационного сопровождения Радио Гид. Пассажиры смогут оплатить полностью весь маршрут или же по частям с оплатой поостановочно.

Билеты на рейс можно приобрести на вышеперечисленных шести причалах и в павильонах СПБ ГБУ «Городское туристско-информационное бюро», а также через официальные сайты судоходных компаний, на городском туристском портале visit-petersburg.ru.

Проект организован Ассоциацией владельцев пассажирских судов Санкт-Петербурга по инициативе Комитета по туризму и Комитета по транспорту.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, какой погоды петербуржцам ждать этой осенью.