Путин объяснил, почему заболели ковидом люди из его окружения

Путин объяснил, почему заболели ковидом люди из его окружения
Президент России Владимир Путин. Фото: Фото: сайт Президента России

Президент призвал россиян вовремя ревакцинироваться и следить за титрами.

Президент России Владимир Путин вынужден находиться на самоизоляции, так как люди из его окружения заболели коронавирусом. Он объяснил, как такое произошло, в разговоре с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым сегодня, 17 сентября.

Политик отметил, что заболели коллеги из протокола, службы безопасности, пресс-службы. Все они сделали прививки, поэтому болеют либо бессимптомно, либо в легкой форме. Путин считает, что причина заражения в том, что некоторые не стали вовремя ревакцинироваться и не следили за титрами.

Он отметил, что чувствует себя отлично, но пока работает из дома. Путин надеется, что россияне будут активно прививаться и не забудут о ревакцинации.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что делегация ВОЗ планирует визит в Россию для одобрения «Спутника V».

Александр Беглов владимир путин новости СПб ревакцинация


 

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