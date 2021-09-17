Путин объяснил, почему заболели ковидом люди из его окружения

Президент призвал россиян вовремя ревакцинироваться и следить за титрами.

Президент России Владимир Путин вынужден находиться на самоизоляции, так как люди из его окружения заболели коронавирусом. Он объяснил, как такое произошло, в разговоре с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым сегодня, 17 сентября.

Политик отметил, что заболели коллеги из протокола, службы безопасности, пресс-службы. Все они сделали прививки, поэтому болеют либо бессимптомно, либо в легкой форме. Путин считает, что причина заражения в том, что некоторые не стали вовремя ревакцинироваться и не следили за титрами.

Он отметил, что чувствует себя отлично, но пока работает из дома. Путин надеется, что россияне будут активно прививаться и не забудут о ревакцинации.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что делегация ВОЗ планирует визит в Россию для одобрения «Спутника V».