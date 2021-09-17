Кремль утвердил перенос выходных дней в 2022 году

Кремль утвердил перенос выходных дней в 2022 году
В текущем году 31 декабря будет выходным днем. Фото: pixabay

Теперь россияне будут отдыхать 31 декабря, в преддверии Нового года.

Правительство России утвердило перенос выходных дней в 2022 году. Об этом сегодня, 17 сентября, сообщили в официальном Telegram-канале кабмина.

Известно, что новогодние праздники будут длиться 10 дней – с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года. Что касается майских праздников, то первые будут с 30 апреля по 3 мая, а вторые с 7 по 10 мая. И на этом еще не все. В феврале ожидается выходной 23 февраля, а в марте день отдыха перенесут с субботы 5 марта на понедельник 7 марта. Выходными в следующем году будут также трехдневные периоды 11-13 июня и 4-6 ноября.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что 59% россиян поддержали идею о выходных после вакцинации от COVID-19. В числе поддержавших больше всего привитых (71%) или тех, кто хочет в скором времени вакцинироваться (60%).

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