Ветер до 11 м/с и +3: синоптики описали погоду в субботу в Ленобласти

В Ленинградской области в субботу, 18 сентября, прогнозируют переменную облачность. Жители региона уже много дней подряд не видели солнца.

Однако ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» пишет, что по области существенных осадков не ожидается.

Ветер в Ленобласти может подняться и до 11 метров в секунду. Порывы будут северо-восточными, а ночью восточными 3-8 метров в секунду. Днем же ветер не утихнет и будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду.

В темное время суток температура воздуха составит +3…+5 градусов. Днем же будет несколько потеплее, термометры покажут +9…+11 градусов. Атмосферное давление практически не изменится.

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