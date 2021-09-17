В пятницу вечером в Пулково задержали 6 рейсов

Сегодня, 17 сентября, в петербургском аэропорту Пулково задержали шесть авиарейсов.
Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Хабаровска, Якутска, Москвы, Калининграда и Сочи. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.
Первым задерживается рейс до Хабаровска. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 18:05, однако время вылета сдвинули на 03:40. Далее с опозданием вылетят два рейса до Москвы. Самолет перенесли с 18:40 на 21:40 и с 20:55 на 21:30.
Также задерживают рейс до Калининграда. Самолет должен был улететь еще в 19:00.
Позднее назначенного вылетит лайнер до Хабаровска. Рейс перенесли с 17:20 на 21:00. Кроме этого, с опозданием отправиться самолет до Сочи. Вылет планировался в 19:10.
Причины задержек не указываются.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что укравшего у пассажира часы в Пулково задержали в Красноярске.