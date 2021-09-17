В Гатчине 67-летний мужчина прострелил главе потребительского общества голень

В городе Гатчина Ленинградской области полиция задержала 67-летнего подозреваемого в хулиганстве с применением оружия в отношении председателя потребительского общества.
Следственный отдел по городу Следственного управления Следственного комитета России по Ленобласти возбудил уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное с применением оружия».
Следствие считает, что мужчина 17 сентября пришел в Гатчинское районное потребительское общество. Там у него случился конфликт с 72-летним председателем. Видимо у мужчины закончились аргументы и он взялся за травматический пистолет. Подозреваемый нанес пострадавшему непроникающее огнестрельное ранение правой голени. Потерпевшего госпитализировали.
Органы уже подготовили прошение в суд об избрании фигуранту меры пресечения. Расследование продолжается.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что заманившего к себе домой девочку из Гатчины заключили под стражу.